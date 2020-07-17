В Кургане произошел крупный пожар: горели мебельный цех и ангар с пиломатериалами

В Кургане сотрудники МЧС несколько часов тушили пожар, которому был присвоен повышенный ранг опасности. На ул. Машиностроителей, 23Е загорелись производственное здания по изготовлению мебели и ангар, напичканный пиломатериалами.

Как уточняет управление МЧС по Курганской области, сигнал о пожаре поступил 16 июля в 18:30 часов. «В результате нагрева баллонов с воздухом и емкостей с лакокрасочными изделиями произошло молниеносное распространение огня на кровлю административно-бытового комплекса и соседнее здание с пиломатериалами», – уточнили в оперативном ведомстве.

На место ЧП выехал лично глава регионального управления МЧС Юрий Землянский. Были привлечены 45 спасателей и 16 единиц техники. Пожар тушили по повышенному рангу опасности «Вызов №2». Площадь возгорания составила около 1 тыс кв метров.

«Более пяти часов в нестерпимой жаре при сильном задымлении огнеборцы тушили пожар на территории производственного здания по изготовлению мебели и металлического ангара с пиломатериалами внутри», – уточняют в управлении МЧС. Открытое горение было ликвидировано лишь в ночь на 17 июля.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.

Курган, Дарья Котова

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