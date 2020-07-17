Для Зауралья продлен прогноз по аномальной жаре

Жителей Курганской области предупредили, что аномально жаркая погода, установившаяся в регионе с 13 июля, в ближайшие дни не изменится.

Как сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18 по 20 июля ожидается температура на уровне +36-37 градусов, что выше климатической нормы на 7 и более градусов.

Ранее синоптики сообщали, что аномальная жара продлится в Зауралье с 13 по 17 июля.

«Специалисты рекомендуют в сильную жару большую часть времени проводить в тени. Это поможет избежать солнечных ожогов и тепловых ударов. Гражданам с хроническими заболеваниями, пожилым людям необходимо внимательно относиться к своему здоровью. Задача взрослых – обеспечить безопасность детей в жару», – обратились к гражданам в мэрии Кургана.

Курган, Дарья Котова

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