В Кургане вынесен приговор экс-следователю полиции, который брал миллионные взятки

В Кургане на шесть лет в колонию строго режима отправлен экс-старший следователь по особо важным делам УМВД по Курганской области. О завершении судебного процесса в пятницу, 17 июля, сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Силовика судили за получение взяток в особо крупном размере и мошенничество. Следствию стали известны три эпизода. Как уточняет Следком Зауралья, самую крупную взятку – 4 млн рублей, экс-следователь полиции должен был получить от предпринимателей, которые попались на незаконной торговле алкогольной продукции. По факту взяткодатели успели передать лишь 1 млн 600 тысяч.

Еще 300 тыс рублей силовику передал гражданин, который совершал мошеннические действия со страховыми выплатами, но откупился от уголовного дела. «Аналогичным образом следователь планировал получить взятку в размере 400 тысяч рублей за непривлечение коммерсантов к уголовной ответственности за незаконную рубку леса, которые передали ему для этих целей 100 тысяч рублей», – добавляет СУ СКР по Курганской области.

Судом экс-следователь признан виновным в совершении указанных преступлений. Помимо тюремного срока подсудимый должен вернуть государству почти 2 млн рублей. То есть те деньги, которые он получил в виде взяток. Приговор суда в законную силу не вступил.

Курган, Дарья Котова

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