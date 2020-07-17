Мэрия Кургана выделит около трех миллионов рублей на «умные остановки»

В Кургане в 2020 году планируют установить три «умные остановки», оснащенные USB-зарядками для гаджетов, Wi-Fi-роутером, интерактивными панелями для рекламы и табло. Проект оплачивает городской бюджет без привлечения инвесторов.

Как уточнил заместитель директора городского департамента развития городского хозяйства Сергей Герасименко, на сегодняшний день в стадии проработки находится техническое задание на их размещение на бульваре Солнечном, на Троицкой площади и по улице Зорге (у магазина «Магнит косметик»).

По запросу «Нового Дня» в мэрии Кургана уточнили, что стоимость одной такой остановки составит примерно 1 млн рублей. За размещение «умных» объектов и их обслуживание будет отвечать муниципалитет. Операторов-инвесторов в лице, к примеру, фирм по размещению уличной рекламы или провайдеров, мэрия привлекать не планирует.

Установка «умных остановок» – часть программы по масштабной замене остановочных павильонов в Кургане. По словам мэра города Андрея Потапова, в этом году только в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет установлено 47 новых остановочных павильонов.

Замена остановочных комплексов будет выполнена и там, где проводится благоустройство в рамках реализации разных программ и проектов. Как уточнил Сергей Герасименко, 12 новых комплексов будут выполнены из стекла. Стеклянные комплексы планируется установить в центральной части города: по улицам К.Мяготина, Куйбышева, Савельева и по Гагарина.

Также городские власти планируют установить 87 металлических остановочных комплексов из перфорированного металла в других микрорайонах города – Заозерный, Восточный, Глинки, Рябково, Тополя и других. По словам Сергея Герасименко, 17 павильонов в том числе дополнительно будут запроектированы по индивидуальным проектам. Эта мера необходима, поскольку место установки не позволяет установить типовые павильоны.

Курган, Дарья Котова

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