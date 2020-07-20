В Кургане на пешеходном переходе сбили двух человек

В Кургане на ул. К. Мяготина, 81 произошло ДТП с участием двух пешеходов. Как сообщает ГИБДД Курганской области, 75-летний водитель, управляя автомобилем УАЗ с прицепом, сбил пешеходов 1990 года рождения и 1986 года рождения.

По данным автоинспекторов, авария произошла в минувшее воскресенье вечером – в 22:15 часов. Водитель внедорожника ехал со стороны ул. Зорге в сторону ул. 1 Мая. Пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Они получили телесные повреждения, но госпитализация им не потребовалась – назначено амбулаторное движение.

Курган, Дарья Котова

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