В Курганской области чуть снизился суточный прирост по Covid-19

В Курганской области 20 июня выявлено 47 новых случаев коронавирусной инфекции. Это меньше, чем стабильно фиксировалось с начала июля, когда число заболевших в регионе ежедневно составляло порядка 60 человек. Больше всего инфицированных выявлялось в Кургане.

Как сообщает оперативный штаб региона, общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 1850. Сейчас под наблюдением медиков остаются 1325 человек, из них 1224 – контактировали с заболевшими.

В Зауралье до сих пор действует обязательный масочный режим. Также санитарные врачи призывают жителей области не забывать о соблюдении обязательной социальной дистанции полтора метра.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 20.07.20

В избирком Зауралья поступила первая жалоба, связанная со стартом предвыборной кампании. / В Кургане на пешеходном переходе сбили двух человек. / Мэрия Кургана выделит около трех миллионов рублей на «умные остановки». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»