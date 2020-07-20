На отрезке самой протяженной улицы Кургана до августа закрывается движение

В Кургане до 1 августа на ул. К. Мяготина на участке от улицы Савельева до улицы Пролетарской закрывается движение автотранспорта.

Отрезок самой протяженной улицы Кургана будет перекрыт из-за аварийных работ, которые проводятся на ул. Пролетарская в районе дома №78.

В городском МКУ «Транспортное управление» уточняют, что автобусный маршрут № 330 изменится. В прямом направлении автобусы смогут проезжать по улицам К. Маркса, Б.-Петрова, Гоголя, Ленина, К. Мяготина и далее по маршруту; В обратном направлении: по улицам К. Мяготина, Пролетарской, Гоголя, Б.-Петрова, К. Маркса и далее по маршруту.

Курган, Дарья Котова

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