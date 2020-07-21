В районах Зауралья прирост по коронавирусу оказался больше, чем в Кургане

В Курганской области 21 июля лабораторно подтверждено 44 новых случая Covid-19. Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 1894.

Как уточнили в оперативном штабе региона, только четверо вновь заболевших – жители Кургана. Остальные 40 человек, у которых подтвердился коронавирус, проживают в Альменевском, Варгашинском, Далматовском, Кетовском, Петуховском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Щучанском районах и городе Шадринске.

За время пандемии лабораториями совокупно проведено более 91 тыс тестов на новую коронавирусную инфекцию. Сейчас под наблюдением медиков остаются 1 тыс 194 человека. Почти все они контактировали с заболевшими.

Курган, Дарья Котова

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