В Зауралье безработный рецидивист из-за 700 рублей напал с топором на 78-летнего пенсионера

В Курганской области задержан 38-летний житель Петуховского района, который совершил разбойное нападение на пожилого человека.

Как сообщает УМВД по Курганской области, 19 июля мужчина зашел в дом к пенсионеру, проживающему в Петуховском районе. Преступник и его жертва не были знакомы. Злоумышленник начал требовать у дедушки его сбережения. «Когда потерпевший отказался выполнить требование злоумышленника, тот взял полено и ударил пожилого человека, а затем начал угрожать ему топором. Потерпевший отдал мужчине семьсот рублей, после чего гражданин скрылся», – уточнили в полиции.

Личность разбойника силовики установили быстро. Им оказался безработный 38-летний житель района, который многократно привлекался к уголовной ответственности. Выяснилось, что после совершения очередного преступления рецидивист на такси уехал в районный центр, часть денег он также потратил на покупку алкоголя.

Полицейские задержали злоумышленника через несколько часов после нападения. Уголовное дело возбуждено по статье «разбой». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет. Следствие ходатайствует о заключении мужчины под стражу.

Курган, Петуховский район, Дарья Котова

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