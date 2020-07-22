Мэрия Кургана объявила аукцион по расширению городского кладбища

В Кургане будет расширено городское кладбище «Зайково». На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Формулировка тендера звучит дословно так: «Выполнение работ по объекту «Кладбище в микрорайоне «Зайково» 15 га». Увеличение территории погоста на 15 га обойдется городскому бюджету в 3 млн 558 тыс рублей. Заявки от участников аукциона будут приниматься до 27 июля.

В материалах закупки уточняется, что речь идет о вертикальной планировке. Грунт для расширения территории захоронения подрядчики будут возить из карьера, расположенного в 2 км южнее микрорайона Зайково.

В мэрии Кургана по запросу «Нового Дня» уточнили, что данное решение было принято еще в 2019 году. Средства на проведение работ предусмотрены в городском бюджете на 2020 год. И с пандемией коронавируса планы горадминистрации никак не связаны. «Ежегодно в городском бюджете предусматриваются средства для вертикальной планировки городского кладбища для проведения захоронений», – прокомментировали в пресс-службе мэрии Кургана.

Кладбище «Зайково» относится к числу крупнейших мест захоронения в Кургане.

Курган, Дарья Котова

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