Миннауки официально утвердило нового ректора Курганского госуниверситета

Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о назначении Надежды Дубив ректором КГУ.

Курганский государственный университет Надежда Дубив будет возглавлять ближайшие пять лет. В приказе министра Фалькова сообщается, что Дубив утверждена на пост ректора с 23 июля 2020 года по 22 июля 2025 года.

Конференция в КГУ, на которой избирался новый ректор, состоялась 1 июля. Победу на выборах одержала г-жа Дубив, которая с июня 2019 года работала врио ректора вуза. Она получила 85,7% голосов делегатов конференции, после чего документы были представлены в Министерство науки и высшего образования РФ на согласование.

Курган, Дарья Котова

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