Курганские следователи готовы передать в суд дело банды, которая 10 лет держала в страхе Зауралье

Следователи СУ СКР по Курганской области завершили расследование серии особо тяжких преступлений, которые на территории Зауралья с 2006 по 2016 годы совершали члены банды Дмитрия Романова. На счету ОПГ пять убийств, одно покушение на убийство, похищение людей, разбойные нападения, вымогательство и незаконное хранение оружия.

«В ходе расследования установлено, что банда была создана Дмитрием Романовым на территории Курганской области в 2006 году. В нее вошли его знакомый Кирилл Ермолаев, а также Александр Афанасьев, с которым Романов познакомился ранее, отбывая наказание в местах лишения свободы. Целью банды стали систематические нападения на предпринимателей и состоятельных граждан, завладение имуществом потерпевших и их убийство», – напоминает региональный Следком.

Лидер ОПГ Романов и его главные подельники Ермолаев и Афанасьев попались в 2016 году – они были задержаны за кражу дорогостоящих автомобилей. Следователи тогда еще не знали, что на счету угонщиков – серия убийств.

На цепочку многочисленных преступлений следователи вышли в 2020 году: на одном из вещдоков, изъятых еще в 2012 году с места убийства курганского предпринимателя Александра Дружкова, удалось установить генотип, принадлежащий Кириллу Ермолаеву.

Так следователи раскрыли давнее убийство предпринимателя. В декабре 2011 года члены банды, переодевшись в форму сотрудников полиции, похитили Дружкова во дворе его дома. Его долго держали в заброшенном гараже, вымогая при этом выкуп. «После безуспешного вымогательства денежных средств обвиняемые совершили убийство мужчины, используя в качестве орудия преступления молоток. Тело потерпевшего было случайно обнаружено спустя полтора месяца местными жителями», – напоминают в СУ СКР региона.

Далее следователи вышли и на другие преступления, некоторые из которых совершались на территории Свердловской области. В частности, члены курганской ОПГ в 2011 году убили в соседнем регионе предпринимателя Ваганова. Свою жертву преступники также похитил ради выкупа.

В ходе следствия лидер банды Дмитрий Романов рассказал о совершении еще ряда дерзких нападений. «Также Романовым было указано место нахождения тела предпринимателя Андрея Машина, который был убит членами банды в 2008 году на территории Кургана», – сообщает СУ СКР по Курганской области. Сознались члены ОПГ и в убийстве еще одного жителя Кургана, его преступники лишили жизни ради трехкомнатной квартиры.

Чтобы опознать всех тех, кого убили преступники, следователям пришлось провести более 70 экспертиз.

Помимо убийств на счету ОПГ угон дорогостоящих иномарок, которые они угоняли на территории Курганской области с 2014 по 2016 годы.

Романов и Афанасьев решили сотрудничать со следствием и заговорили.

«В данный момент следствие по делу завершено, обвинительное заключение в отношении 5 обвиняемых утверждено, дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Лидер банды Романов и ее активный участник Афанасьев, с которыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, в ближайшее время уголовные дела в отношении них будут направлены для утверждения обвинительного заключения», – резюмировали в региональном Следкоме.

Курган, Дарья Котова

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