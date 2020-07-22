В Курганской области начал снижаться суточный прирост по коронавирусу

В Курганской области за сутки подтверждено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом 22 июля сообщил оперативный штаб региона.

В Кургане Covid-19 подтвердился у 21 человека. Остальные инфицированные проживают в Альменевском, Белозерском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Макушинском, Мишкинском, Целинном, Шадринском, Шумихинском районах и городе Шадринске.

С начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 1936 случаев коронавируса. С начала июля был зафиксирован всплеск, но в последние дни суточный прирост заболеваемости начал снижаться. Так, в понедельник, 20 июля, в Зауралье было выявлено 47 новых случаев коронавируса. 21 июля – плюс 44 заболевших.

«Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 1121 человек, в том числе 1116 – контактные с заболевшими. Сняты с медицинского наблюдения 20 тысяч 592 человека. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведено 92 тысячи 618 исследований», – отметили в оперштабе Зауралья.

Курган, Дарья Котова

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