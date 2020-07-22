В Зауралье водитель насмерть сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

В Куртамыше на ул. Ленина водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил 22-летнюю девушку. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщает 22 июля УМВД по Курганской области, трагедия произошла накануне ночью. Девушка-пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. Но водитель об этом не узнал: он скрылся с места ДТП.

Виновника аварии полицейские нашли. Им оказался 33-летний местный житель. Ранее он был неоднократно судим. «В момент задержания сотрудниками полиции подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и свою вину отрицал», – уточнили в полицейском главке региона.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 264 УК РФ. За содеянное водителю может быть назначено наказание до 12 лет лишения свободы.

Куртамыш, Курган, Дарья Котова

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