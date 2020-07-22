Власти Курганской области разрабатывают мобильное приложение для получателей соцвыплат

Правительство Курганской области в 2021 году планирует запустить мобильное приложение, которое позволит жителям региона оперативно получать информацию по мерам социальной поддержки семей с детьми, а также задавать вопросы специалистам.

К разработке приложения, которое будет называться «Социальный путеводитель Зауралья», региональные власти приступают в этом году. В пресс-службе курганского губернатора Вадима Шумкова уточнили, что сейчас идет подготовка необходимой документации для объявления конкурса на разработку программы.

«Разработка приложения стала возможной благодаря привлечению регионом дополнительного финансирования из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего по итогам грантового конкурса на реализацию комплекса мер, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях, Курганская область получит 15,5 млн рублей», – уточнили в облправительстве.

Курган, Дарья Котова

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