В Кургане из-за коммунальной аварии без воды на целый день останутся целые микрорайоны и пригород

Ресурсоснабжающая компания «Водный союз» 24 июля на целый день оставит без воды курганские микрорайоны Увал и Путейский, поселки, а также СНТ.

Как сообщается на сайте «Водного союза», водоснабжение будет прекращено в связи с устранением аварийной ситуации и замены запорной арматуры по адресу: ул. Трактовая 74/4. Работы начнутся с 09:30 часов и продлятся до вечера – 21:00.Коммунальщики уточняют, что без холодной воды на целый день останутся весь микрорайон Увал, в том числе ул. Миронова д.15 (д/сад №14), ул. Интернатовская, д.46 (школа №23). В зону отключения также попадают поселки Придорожный и Лесной-Учхоз, СНТ «Колосок», СНТ «Болдино», включая базу отдыха «Болдинцево».

Также аварийные работы запланированы в микрорайоне Путейский, где 24 июля с 09:30 до 21:00 часов также будут перебои с водой.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 22.07.20

Власти Курганской области разрабатывают мобильное приложение для получателей соцвыплат. / В Зауралье водитель насмерть сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. / В Курганской области начал снижаться суточный прирост по коронавирусу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»