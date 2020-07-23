В депздраве Курганской области озвучили данные по летальным исходам от Covid-19

В Курганской области предварительно подтверждено семь летальных исходов от коронавируса. Такие данные 24 июля озвучила глава регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина. Все скончавшиеся – пациенты областного инфекционного госпиталя.

«Четверо скончавшихся – это пациенты, смерть которых наступила в период с 15 по 20 июля. Результаты экспертизы причины смерти стали известны накануне. Все четверо пациентов имели тяжёлые хронические заболевания, которые отягчали течение болезни», – уточнила Лариса Кокорина.

Данные, которые приводит региональный депздрав, свидетельствуют о том, что все умершие в июле – пожилые люди. В их числе две жительницы Кургана 1929 и 1957 годов рождения. Также скончались 62-летний и 67-летний мужчины, проживающие в Шатровском и Каргапольском районах.

«Умершие пациенты имели сопутствующие заболевания – диабет, онкология, болезни сердечно-сосудистой системы, которые сильно ослабляют организм и снижают шансы на выздоровление. Конечно, наши врачи борются за жизнь каждого пациента: в госпитале есть лекарства, которые рекомендованы, как самые эффективные, необходимое оборудование тоже имеется. Но, к сожалению, не всегда человеку удаётся выздороветь. Поэтому мы очень просим особенно поберечься тех, кто имеет хронические заболевания и пожилых людей», – обратилась к жителям области директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

Глава ведомства привела общероссийскую статистику: в Зауралье смертность от коронавиурса составила 0,8 на 100 тыс. населения. В целом по России смертность от новой коронавирусной инфекции выше, она составляет 9 на 100 тыс. населения. Летальность от новой коронавирусной инфекции в Курганской области – 0,48%, по РФ данный показатель составляет 1,6%.

Как сообщал «Новый День», в регионе с начала пандемии выявлено 1936 случаев Covid-19. На территории Зауралья по-прежнему действует обязательный масочный режим.

Курган, Дарья Котова

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