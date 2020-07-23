В муниципалитете Зауралья строят новые очистные сооружения, износ действующей системы – 100%

В поселке Каргополье Курганской области через год будет запущена новая станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Работы планируют завершить до конца июля 2021 года. Сейчас в населенном пункте эксплуатируются компактные установки очистки сточных вод, построенные 30 лет назад – в 1990 году. В 2013 году они были признаны аварийными.

Как уточнил в пресс-службе курганского губернатора, производительность новой станции составит 600 кубических метров в сутки. Стоимость контракта превышает 141 млн рублей. Большая часть средств (98%) – это средства федерального бюджета, разницу покроет областной бюджет.

«Строительство новых очистных сооружений направлено на решение проблем водоотведения и загрязнения окружающей среды неочищенными стоками и образующимися в процессе очистки осадками», – пояснил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Александр Медведев. Он уточнил, что с помощью системы будет производиться механическая и биологическая очистка сточных вод перед сбросом их в водный объект.

Сейчас в Каргополье действуют компактные установки очистки сточных вод КУ-200. И по всем показателям они не обеспечивают необходимого уровня очистки. В 2013 году очистные сооружения признаны изношенными на 100% и находящимися в аварийном состоянии.

Генподрядчик строительства уже определен: объект будет строить компания «Дон». Предприятие возводило ледовую арену в Шадринске, а также строило другие важные социальные объекты в регионе.

Каргополье, Курган, Дарья Котова

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