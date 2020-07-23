Губернатор Шумков зазывает в Зауралье бизнес из Бельгии: «Мы строим экономику по принципу тканого одеяла»

Курганский губернатор Вадим Шумков в онлайн-режиме встретился с бельгийскими предпринимателями, чтобы обсудить с ними возможности экспорта и импорта товаров.

Как сообщает 23 июля пресс-служба губернатора, разговор посредством видеосвязи состоялся на базе Бельгийско-Люксембургской торговой палаты. К переговорам между Шумковым и иностранными бизнесменами присоединились генеральный директор Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты в России Олег Прозоров и первый секретарь посольства Бельгии Van Kerrebroeck Frederic.

Речь пока не шла о конкретных проектах, встречу скорее можно назвать ознакомительной. Шумков заверил предпринимателей, что регион заинтересован в создании новых производств различной направленности. Также область готова предложить бизнесу свою программу лояльности.

Это, в первую очередь, индустриальные парки – готовые цеха и территории для организации производства любого масштаба. Также на территориях особых экономических зон действуют налоговые льготы.

Глава региона отметил, что инвесторы, как российские, так и зарубежные, тщательно оценивают свои риски, связанные с подготовкой промплощадок. Это оформление земельных участков, вопросы техприсоединения, получение разрешения на строительство.

«Благодаря индустриальным паркам, которые мы создаём, всё это можно минимизировать и просто взять в аренду готовые площадки. И при поддержке бюджета через субсидирование покупки нового оборудования создать предприятие. Почему у нас такой подход? Регион не имеет углеводородов. Мы не административно-финансовый центр, нет крупных компаний, которые являются налоговыми донорами. Потому мы строим экономику по принципу тканого одеяла: нам нужно как можно больше разнопрофильных компаний малого и среднего бизнеса, а им нужны готовые и простые решения по инфраструктуре», – привёл пример Вадим Шумков.

Собеседников в торгово-промышленной палате Бельгии интересовало, какие товары Курганская область готова поставлять на экспорт. Губернатор ответил, что, прежде всего, это продовольственные товары. Губернатор также рассказал представителям иностранных компаний, что Курганская область – это благополучный с точки зрения экологии регион, где можно на существующей базе развивать санаторно-курортное направление.

В ответ рредставитель шоколадной фабрики из Бельгии, к примеру, спрашивал, будет ли пользоваться бельгийский шоколад спросом у местных жителей, если вывести его на рынок области.

Как отметили в облправительстве, бельгийские бизнесмены заинтересовались индустриальными парками типа браунфилд – это современные цеха с готовой инфраструктурой.

В завершение встречи Вадим Шумков участников встречи и пригласил в Курганскую область – чтобы они могли на месте познакомиться с регионом, потенциальными торговыми партнёрами и осмотреть площадки для производств.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 23.07.20

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