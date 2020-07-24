Шумков посоветовал чиновникам сесть в инвалидную коляску и заехать на пятый этаж «убитой хрущевки»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что регион дополнительно закупил оборудование для маломобильных граждан. Это пандусы, лестничные подъемники и специальные кровати. Глава региона потребовал от подчиненных незамедлительного разместить заказы и начать поставлять оборудование.

«Коллег тороплю просьбой размещать заказы и поставлять оборудование, а также много мелкого инвентаря (глюкометры, специализированные часы, доски и т.д) как можно быстрее. Тем, кто не понимает, нужно самому усесться в инвалидную коляску и попробовать себя в новом для него статусе на 5 этаже типовой «убитой» хрущевки с «убитым» двором и подобным отношением курирующих чиновников. Возможно, тогда к эпитетам «стеклянный, оловянный, деревянный» в части описания восприятия чужих проблем добавится наконец-то слово «сочуственный», – написал 24 июля в своем Инстаграм Вадим Шумков.

Курганский губернатор уточнил, что сверх гарантий, предусмотренных государством через фонд социального страхования и иные программы, регион самостоятельно закупил часть оборудования. Это 93 штуки пандусов, 16 лестничных подъемников и 15 кроватей.

Курган, Дарья Котова

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