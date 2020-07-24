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Пятница, 24 июля 2020, 13:40 мск

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Правительство Зауралья безвозмездно выплатило курганцам 41,5 миллионов на возмещение ипотеки

Правительство Курганской области выплачивает жителям региона безвозмездную субсидию на возмещение первого взноса по ипотеке. Мера поддержки была введена в Зауралье в мае 2019 года по поручению губернатор Вадима Шумкова. За это время было одобрено 235 заявок.

За счет средств областного бюджета курганцы совокупно получили 41,5 миллионов рублей, сообщили 24 июля в АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация». Это позволило жителям региона приобрести и построить более 13 тыс. кв метров жилья. В данный момент субсидию оформляют еще 15 семей.

Сумма безвозмездной субсидии – до 300 тысяч рублей. На выплату могут претендовать некоторые категории граждан.

Это семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 45 лет, многодетные семьи, медицинские и педагогические работники, а также жители сельских поселений региона.

Еще одно условие получения меры поддержки – обратившиеся в АО «КИЖК» граждане должны быть нуждающимися в улучшении жилищных условий, не получать ранее иных мер поддержки по улучшению жилищных условий за счет средств областного бюджета и не состоять на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.

«Возмещение затрат на первоначальный взнос осуществляется при оформлении ипотечных кредитов в банках на строительство и приобретение у застройщиков (юридических лиц либо ИП) новых индивидуальных жилых домов, а также на покупку квартир в строящихся и во вновь введенных в эксплуатацию многоквартирных домах», – уточнили в пресс-службе курганского губернатора.

Курган, Дарья Котова

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