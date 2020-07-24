Курганский Роспотребнадзор из-за Covid-19 обратился к пенсионерам со специальным заявлением

Санитарные врачи управления Роспотребнадзора Курганской области 24 июля выступили с особым заявлением. Медики напомнили, как опасна новая коронавирусная инфекция именно для пожилых людей, привели статистику и попросили пенсионеров соблюдать максимальную осторожность.

В ведомстве напомнили, что только за последние две недели в регионе зарегистрированы 714 случаев COVID-19, из них 98 – у жителей области в возрасте 65 лет и старше. У 37 пациентов в этой возрастной группе за две недели короноврусная инфекция осложнилась пневмонией.

Медики в очередной раз напоминают, что у пожилых людей ослабший иммунитет. И повышается вероятность того, что в случае заражения COVID-19 болезнь будет протекать в тяжелой форме и может привести к летальному исходу.

«Просим жителей Курганской области, в особенности людей старшего возраста, продолжать придерживаться правил личной гигиены, соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. Особенно в местах массового посещения людей, таких, как магазины и транспорт. Внимательно следить за своим здоровьем, при первых признаках респираторной инфекции вызывать врача на дом», – обратилась к жителям региона заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Курганской области Виктория Эттингер.

Специалист еще раз подчеркнула, что пожилые люди должны с особой ответственностью отнестись к соблюдению правил профилактики новой коронавирусной инфекции.

Курган, Дарья Котова

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