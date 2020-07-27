В Курганской области от коронавируса скончались два пенсионера

В Курганской области скончались два человека, у которых коронавирус был подтвержден лабораторно. Как уточнила в понедельник, 27 июля, глава регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина, умерли мужчина и женщина 1952 и 1948 годов рождения. Оба проживали в Кургане.

Лариса Кокорина отметила, что результаты экспертизы, которая определила причину смерти, были получены накануне.

«Как я уже говорила, у граждан с тяжёлыми хроническими заболеваниями организм сильно ослаблен, коронавирус протекает тяжело, и даже самые эффективные лекарства не всегда способны помочь. Например, у женщины 1948 года рождения болезнь развивалась стремительно – уже на вторые сутки она была подключена к ИВЛ. Я очень прошу пожилых людей – будьте аккуратны, не посещайте места массового скопления людей без особой нужды. Носите маски и чаще мойте руки. Наши врачи борются за каждого, но и вы не подвергайте себя лишний раз опасности», – сказала директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

Руководитель регионального депздрава отметила, что каждый случай смерти пациентов инфекционного госпиталя рассматривает комиссия – выясняется, насколько качественно и своевременно была оказана медпомощь, какие лекарственные препараты применялись для излечения.

Ранее Лариса Кокорина уточняла, что в регионе жертвами коронвируса стали семь человек. Сегодня количество летальных исходов увеличилось.

Санитарные врачи, представители регионального управления Роспотребнадзора в конце прошлой недели выступили с официальным заявлением и призвали пожилых курганцев соблюдать максимальную осторожность.

Курган, Дарья Котова

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