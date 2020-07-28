В Зауралье мужчина до смерти забил жену металлическим совком

В городе Щучье по подозрению в убийстве своей жены задержан 44-летний мужчина. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, убийство произошло 25 июля поздно вечером.

В региональном Следкоме уточняют, что между супругами произошла ссора. «В ходе конфликта мужчина стал наносить по телу женщины удары руками, ногами, а также взятым на месте металлическим совком. Пытаясь защититься, потерпевшая выбежала на улицу, где впоследствии, супруг обнаружил ее без признаков жизни и попросил соседку помочь ему вызвать скорую помощь», – уточнили в СУ СКР Зауралья.

Уголовное дело возбуждено по ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Погибшая – жительница города Щучье 1983 года рождения. Ее 44-летний супруг ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершения преступлений, связанных с причинением вреда здоровью. Следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Щучье, Курган, Дарья Котова

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