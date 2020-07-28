В Кургане ночью на мопеде разбились два ребенка

В Кургане ночью 28 июля в ДТП попали два подростка – 14 и 13 лет. Дети в 03:15 часов катались по городу на мопеде VENTO RIVA.

Как сообщают курганские автоинспекторы, на ул. Станционная в районе дома №60 16-летний водитель мопеда не справился с управлением и врезался в бордюрный камень, а затем в дерево. Оба ребенка получили повреждения, их пришлось госпитализировать. Мотошлемы подростки не использовали.

Представители ОГИБДД УМВД России по Кургану после сегодняшней аварии выступили с заявлением и попросили родителей не покупать несовершеннолетним мопеды и скутеры.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 28.07.20

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