В Кургане из-за канализации, которая всплывает на поверхность, на месяц перекроют улицу

В Кургане из-за коммунальной аварии перекроют еще одну улицу. Как сообщает 29 июля ресурсоснабжающая компания «Водный союз», на ул. Сибирской (в районе спортивного комплекса им В.Ф.Горбенко) зафиксирован выход сточных вод на поверхность. Чтобы устранить аварию, коммунальщики с 30 июля по 30 августа перекроют участок ул. Куйбышева.

«Бригады «Водного Союза» приступят к ликвидации аварии 30 июля. В связи с этим с 09-00 будет закрыто движение для всех видов автотранспорта по ул. Куйбышева от жилого дома №108 до дома №116. Работы на коллекторе продлятся до 30 августа. В 21-00 движение по ул.Куйбышева будет восстановлено»,– уточнили в пресс-службе компании.

На месте аварии установят временную перекачивающую станцию, которая обеспечит процесс канализования в данном районе.

Как сообщал «Новый День», из-за коммунальных аварий в Кургане на длительный срок перекрыты несколько улиц. До 1 августа проезд невозможен на ул. К. Мяготина на участке от улицы Савельева до улицы Пролетарской. До 28 августа включительно для движения транспорта будут закрыты участки улиц Пролетарская и К. Маркса. На ул. Пролетарская под ограничение попадает отрезок от жилых домов № 35 и № 39. Улица К. Маркса будет закрыта от дома № 78 до ул. Пичугина. Все аварии устраняет «Водный союз».

Курган, Дарья Котова

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