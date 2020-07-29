В Зауралье открывается новый завод: он будет заточен под нефтегазовую отрасль

Челябинский производитель деталей для нефтяников, газовиков и энергетиков открывает в Варгашах новый завод. Производство разместится на территории опережающего развития (ТОСЭР).

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, инвестор, чтобы получить статус резидента ТОСЭР, зарегистрировал на территории Зауралья свою «дочку» – ООО «Арлиз Курган». Стоимость проекта по созданию производства – около 35 млн рублей.

На сегодняшний день «Арлиз Курган» – пятый резидент ТОСЭР в Варгашах. Всего в Курганской области три таких зоны: кроме Варгашей это моногорода Далматово и Катайск.

Как сообщал «Новый День», резиденты таких площадок пользуются льготными преференциями. Это сниженный налог на прибыль, а страховые отчисления во внебюджетные фонды составят всего 7,6% вместо традиционных 30%. Налоги на имущество и землю не начисляются. На развитие ТОСЭР и технопарков Курганской области делает ставку региональный кабмин. И их развитее – одна из ключевых задач, которую ставит губернатор Курганской области Вадим Шумков перед своей командой.

Варгаши, Курган, Дарья Котова

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