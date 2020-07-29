В Курганской области прирост по коронавирусу остановился на одном уровне

В Курганской области с начала недели ежедневно фиксируется по 35-37 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 2199.

Как сообщает оперативный штаб региона, 29 июля выявлено 36 новых случаев Covid-19. Среди инфицированных 11 жителей Кургана. Остальные случаи зарегистрированы в Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Притобольном Целинном, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах и в Щадринске.

Под наблюдением медиков находятся почти 900 человек, они все контактировали с инфицированными. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведено 102 тыс 184 исследования.

Курган, Дарья Котова

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