В Курганской области фиксируется стабильный прирост по Covid-19

В Курганской области 30 июля выявлено 35 новых случаев коронавируса. Такой темп прироста числа заболевших Covid-19 в Зауралье сохраняется всю текущую неделю.

Как уточнили в оперативном штабе региона, в Кургане за сутки 18 вновь инфицированных. Остальные случаи выявлены в Далматовском, Кетовском, Куртамышском, Макушинском и Щучанском районах.

Общее число заболевших коронавирусом увеличилось в регионе до 2 234. Из-за роста заболеваемости в Зауралье по-прежнему действует режим повышенной готовности. Жители области обязаны соблюдать масочный режим.

В региональном департаменте здравоохранения неоднократно подчеркивали, что режим самоизоляции должны соблюдать пожилые курганцы. Тоько за последние недели в области 98 зауральцев страше 65 лет заразились коронавирусом. 37 из них – с пневмонией. 27 июля глава депздрава Лариса Кокорина сообщала о смерти двух пенсионеров, у которых был диагностирован коронавирус. Это мужчина 1952 года рождения и женщина 1948 года рождения, у нее болезнь развивалась стремительно – уже на вторые сутки она была подключена к ИВЛ.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 30.07.20

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