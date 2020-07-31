В Зауралье в своем доме сгорела 90-летняя бабушка

СУ СКР по Курганской области проводит доследственную проверку из-за пожара в Шадринском районе. Как сообщает региональный Следком, 29 июля загорелся частный дом в селе Борчаниново. На пепелище было обнаружено тело женщины 1929 года рождения.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным причиной возникновения пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи», – уточнили в СУ СКР Зауралья. По результатам назначенной пожаро-технической экспертизы будут установлены причины возгорания и все обстоятельства произошедшего.

Шадринский район, Курган, Дарья Котова

Шадринский район, Курган. Другие новости 31.07.20

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