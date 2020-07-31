В Курганской области силовики занимаются нападением на трубы объектов добычи урана

В Шумихинском районе Курганской области злоумышленники в четверг, 30 июля, повредили трубопровод на полигоне уранодобычи АО «Далур». Руководство предприятия приняло своевременные и экстренные меры по восстановлению работоспособности полигона. По данным «Нового Дня», к инциденту уже подключилась ФСБ.

Вечером 30 июля злоумышленники проникли на промышленную площадку АО «Далур» на окраине Шумихи и вывели из строя несколько резиновых рукавов трубопровода, по которому в недра поступают растворы для добычи урана. В результате часть слабокислотных растворов вылилась на землю.

«Предприятие отреагировало оперативно. Уже в течение получаса после обнаружения падения давления в трубопроводе наши специалисты-ремонтники прибыли на место происшествия и заменили поврежденные резиновые рукава. Дозиметрический контроль поверхности в районе происшествия не обнаружил превышений фоновых значений.

Для уточнения последствий этого повреждения нами были сразу проинформированы региональные службы Роспотребнадзора, Ростехнадзора и Федерального медико-биологического агентства.

Сейчас для нас важно собрать разлившиеся растворы и рекультивировать пострадавшую почву. Можно с уверенностью сказать, что окружающей среде существенного экологического вреда не нанесено. Никакой опасности для местных жителей нет» – заявил после инцидента генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.

В компании уточняют, что порча имущества предприятия была обнаружена дежурными сотрудниками АО «Далур» на 4-х добычных скважинах. В качестве реагента АО «Далур» применяет серную кислоту, концентрация которой не превышает 4 %. Таким раствором невозможно повредить даже кожу человека. Попадая в почву, такой раствор не представляет серьезной угрозы для эколандшафта.

Стоит отметить, что злоумышленники проникли на специально огороженную территорию, повредив ограждение.

Утром 31 июля АО «Далур» подало соответствующее заявление в правоохранительные органы Курганской области, высказав готовность оказывать содействие следственным мероприятиям. «Мы не знаем, какую цель преследовали злоумышленники. Но сделаем все, чтобы такого на наших объектах больше не повторилось. Потому приняли меры по усилению охраны всех промышленных площадок предприятия. Сумму нанесенного предприятию совокупного ущерба еще предстоит подсчитать. Однако уже сейчас ясно: это серьезное преступление, за которое должна наступить уголовная ответственность. Надеемся, что вредители или вредитель будут скоро найдены» – подчеркнул председатель Совета директоров АО «Далур» Александр Бурутин.

Пока в компании не делают выводов о том, кто мог перерезать провода. Вместе с этим известно, что в последнее время антиурановую повестку активно «накачивают» представители курганского штаба Навального.

Причём активисты буквально пару дней назад уже проникали на охраняемую территорию предприятия – они сняли про это видео и выложили ролик в социальные сети, заявив, что случайно встретили трубы в лесу. На записи мужчина замеряет радиационный фон рядом с трубами в Далматовском районе. В подписи к видео навальновцы сделали вывод об утечках уранового раствора из труб. «Видимо, урановый раствор вылился из трубы, по которой прокачивается это опасное вещество», – написали авторы поста в группе «Команда Навального|Курган».

«Далур» уже выступил с заявлением по этому поводу, сообщив, что никакой утечки не было.

После этого в паблике штаба Навального появилось ещё несколько сообщений, в которых они обвинили «Далур» в опасной добыче урана. А после этого активисты связали добычу с выборами в областную думу, на которых штаб сейчас активно пиарится, продвигая собственный проект.

По версии наблюдателей, порча труб могла стать поводом для нового «расследования» и пиара. «Понятно, что тема добычи урана – непростая, у населения всегда возникает много вопросов, вокруг неё много домыслов. И курганский штаб Навального очень активно на ней едет. Это продолжается уже очень долго, но в преддверии выборов повестка и риторика штаба стала ещё более активной. Хотя доказать утечки в действительности им пока не удавалось», – говорит собеседник.

Напомним, АО «Далур» – предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания. К Зауральскому урано-рудному району относятся три месторождения – Далматовское, Хохловское и Добровольное.

Курган, Дарья Котова

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