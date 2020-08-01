На главном рынке Кургана началась обещанная реконструкция

Мэрия Кургана в субботу, 1 августа, объявила о начале модернизации ярмарки «Некрасовская». Работы проводит АО «Курганский центральный рынок» в рамках заключенного с горадминистрацией соглашения.

«Планируется изменение внешнего вида ярмарки «Некрасовская» в соответствии с новой концепцией модернизации. Основная задача Курганского центрального рынка в ходе проведения модернизации ярмарки – сохранение существующих торговых мест для работающих предпринимателей. Для сохранения их дохода и обеспечения минимально необходимого комфорта в период проведения работ по модернизации все вопросы, касающиеся торговой деятельности, согласуются с предпринимателями», – говорится в сообщении, размещенном 1 августа на официальной странице мэрии Кургана «ВКонтакте».

Как сообщал «Новый День», вопросы ремонта и реконструкции главного рынка Кургана на уровне курганского губернатора Вадима Шумкова обсуждались с весны 2020 года.

Владелец рынка тогда обещал разработать для главного торгового объекта столицы Зауралья мини бренд-бук. Об этом заявлял директор ООО «Новый рынок» – управляющей организации АО «Курганский центральный рынок» Андрей Фадеичев. Также коммерсанты разработали реконцепцию торгового объекта.

Ранее глава региона Шумков подчеркивал, что руководство области готово оказать коммерсантам поддержку. «У нас экологически чистые продукты питания производятся фермерами. Нужно эту продукцию предлагать людям, сделать ее доступнее. Мы готовы оказывать вам необходимую поддержку», – подчеркнул Вадим Шумков, общаясь с владельцами рынка.

В областном правительстве отмечали, что многие сельхозпроизводители Зауралья не могут перерабатывать свою продукцию, так как не имеют ни мощностей, ни нужной компетентности. Если создать минипроизводства в рамках самого рынка, то курганцам стали бы доступны свежая молочная продукция, копченые деликатесы и выпечка.

Курган, Дарья Котова

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