В Курганской области заболеваемость по Covid-19 не растет, но и не снижается

В Курганской области 3 августа выявлено 32 новых случая коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 2 тыс 368.

По данным оперштаба, почти все вновь инфицированные выявлены в Кургане, там 22 заболевших. Остальные случаи зафиксированы в Шадринске, Шумихинском, Целинном и Частоозерском районах.

Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 900 человек.

Уже несколько дней в Зауралье ежедневно выявляется порядка 30 новых случаев Covid-19. В области по-прежнему действует обязательный масочный режим. Пожилых курганцев просят соблюдать режим самоизоляции.

Курган, Дарья Котова

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