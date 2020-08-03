Пьяный житель Зауралья угнал самосвал, чтобы съездить в гости

В Курганской области мужчина с территории торговой базы угнал самосвал. Автоинспекторы задержали угонщика на трассе.

Как сообщает 3 августа УМВД по Курганской области, водителя чужого грузовика сотрудники ГИБДД остановили на трассе недалеко от села Ичкино. Мужчина был пьян.

«Полицейские установили, что самосвал злоумышленник угнал с территории одной из торговых баз, где ранее работал. Он увидел открытый автомобиль своего бывшего работодателя и, воспользовавшись оставленными ключами в замке зажигания, завел двигатель и поехал в соседний населенный пункт к знакомым», – уточнили в УМВД Зауралья.

За такую поезду житель Курганской области может отправиться в тюрьму на срок до 5 лет. Уголовное дело возбуждено по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Шадринск, Курган, Дарья Котова

Шадринск, Курган. Другие новости 03.08.20

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