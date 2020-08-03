В Кургане закроют Арбинский водозабор: весь город останется без воды

В Кургане с 00:00 часов 8 августа временно остановятся Арбинские очистные сооружения. Подача воды в областную столицу будет прекращена до 9 августа. Как сообщает мэрия Кургана, ограничения связаны с ремонтом запорной арматуры. Работы будут проводиться с частичным опорожнением водоводов.

«Восстановить водоснабжение в Кургане и других населенных пунктах региона в нормальном режиме планируется к 9:00 часам 9 августа 2020 года, в Заозерном жилом массиве и по улице Дзержинского – к 20:00 часам этого же дня. После восстановления водоснабжения АО «Водный Союз» будет осуществлять контроль за качеством воды», – официально предупреждает мэрия Кургана.

Исполнителю работ АО «Водный Союз» поручено организовать подвоз воды для обеспечения объектов с круглосуточным пребыванием людей.

Напомним, в октябре 2019 года Курган из-за из-за работ на очистных сооружениях на два уже оставался без воды. Водоснабжение тогда было прекращено в Кургане, пос. Юргамыш, в Кетово, а также в микрорайонах Увал, Черемухово и Тополя. Арбинский водозабор – главное водозаборное сооружение города.

Курган, Дарья Котова

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