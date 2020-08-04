В Зауралье, где установилась жара, начали гореть леса

В Курганской области, где установилась аномальная жара, с 4 по 17 августа из-за лесных пожаров вводится запрет на посещение лесов.



«Обращаюсь к нашим жителям: уважаемые курганцы, обстановка из-за аномальной жары сложная. Давайте максимально снизим риски пожаров, которые, напомню, могут быть угрозой не только для лесного фонда, но и для населённых пунктов. Будьте аккуратны и внимательны – не допускайте никаких возгораний ни на загородных участках, ни в лесах», – прокомментировал ситуацию врио директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Станислав Носков.

По данным регионального управления МЧС, сильная жара в области не отступает: температура воздуха местами до +36 градусов.

Как уточнил Станислав Носков, в Зауралье за эти дни прошла серия серьезных пожаров. К примеру, в Варгашинском районе пожар распространился в лесном фонде, вдоль полотна железной дороги, по болоту. Также действовали пожары вблизи Большого Чаусово Кетовского района, на границе Куртамышского и Юргамышского районов, наблюдался выброс дыма со стороны Шуховского полигона.



Три пожара ликвидированы. Очаг, действующий на границе Юргамышского и Куртамышского районов, 4 августа ночью вновь загорелся. На тушение огня в течение суток были привлечены 128 человек и 19 единиц техники.

Напомним, во время действия запрета ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Запрещается также проведение в лесах всех видов работ на землях лесного фонда на территории Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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