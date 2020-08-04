В Зауралье стабильно фиксируются новые случаи Covid-19: к пенсионерам обратился гериатр

В Курганской области к 4 августа выявлено 30 новых случаев коронавируса. Лидерами стали Курган и Шадринск, где инфицировались 12 и 7 человек соответственно.

С начала пандемии коронавирусом в Зауралье заболели 1298 человек. Одна из самых уязвимых категорий – это граждане старше 60 лет. Об этом накануне на пресс-конференции напомнила главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Курганской области Ольга Лобанова.



«Риски осложнений при любых инфекциях и заболеваниях для граждан старше 60 лет варьируются от 5 до 15% – это очень много, – отметила врач, – к тому же COVID-19 – новая и малоизученная инфекция, и её последствия всему миру ещё только предстоит оценить».

Вероятность осложнений при заболевании Covid-19 в несколько раз усиливается у людей, страдающих сахарным диабетом, заболеваниями дыхательной системы, бронхиальной астмой, ишемической болезнью сердца.

Курган, Дарья Котова

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