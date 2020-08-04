Жителям Кургана объяснили, почему в 150-ти многоквартирниках нет горячей воды

В Кургане из-за третьего этапа опрессовок не запущенными остаются 11 теплопунктов, которые обслуживают порядка 150-ти многоквартирных жилых домов. Об этом 4 августа сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Гонцов.

Из-за того, что люди массово жалуются на затянувшееся отсутствие горячей воды, мэрия Кургана до 7 августа запускает «горячую линию». Вопросы горожане могут задавать напрямую представителям городского департамента ЖКХ. Звонки принимаются ежедневно с 09:00 до 10:00 часов.

Как отметил г-н Гонцов, не все дома лишились услуги из-за опрессовок. К примеру, в домах на ул. Дзержинского и пр. Машиностроителей отсутствие горячей воды связано с ремонтом магистральных сетей в районе улиц Правды и Губанова, а также проведением гидравлических испытаний на 2-х участках: в районе улицы Некрасова и на пересечении пр. Машиностроителей – ул. Дзержинского.

Также глава департамента ЖКХ отметил, что некоторые дома, в которые горячая вода уже подана «Тепловыми сетями», до сих пор остаются не подготовленными к ее приему и к следующему отопительному периоду.

«Поскольку на ряде объектов ресурс на многоквартирные дома подан «Тепловыми сетями», а жильцы не могут воспользоваться этой услугой, которую они оплачивают своевременно и в полном объеме. Значит, имеются недоработки со стороны управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК на обслуживаемом жилом фонде. С ними также проведем отдельную работу. Есть ряд управляющих компаний, где не готовы водоподогреватели: их необходимо также подготовить, прочистить, промыть, опрессовать и предъявить Тепловым сетям для запуска. Кроме того, на водоподогревателях, работающих напрямую от магистральных сетей, должны быть установлены терморегуляторы. Это тоже зона ответственности управляющих организаций», – прокомментировал Гонцов.

Курган, Дарья Котова

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