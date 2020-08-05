Минфин РФ перечислил Курганской области почти миллиард рублей

Курганская область получила из федерального бюджета 858 млн рублей для компенсации выпадающих доходов в период пандемии коронавируса.

Это уже второй транш, который Минфин отправляет Зауралью. Федеральным ведомством сумма – 858 млн рублей, была перечислена региону 31 июля.

В пресс-службе курганского губернатора уточнили, что деньги перечисляют тем регионам, где налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. Средства помогут Курганской области частично компенсировать выпадающие доходы и стабилизировать финансовую ситуацию в регионе.

«Коронавирусную» помощь получили 69 регионов РФ. Между ними федерация распределила 100 млрд рублей.

Курган, Дарья Котова

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