В Курганской области потушили все лесные пожары, но в МЧС предупреждают об аномалии

В Курганской области ликвидированы все лесные пожары, которые возникли на территории региона 3-4 августа. Вместе с этим ещё действуют степные пожары. Задымленность от таких возгораний фиксируется сейчас в селах Каширино Кетовского района и Клюквенное Варгашинского района.

В региональном управлении МЧС уточняют, что на территории области по-прежнему сохранится аномально-жаркая погода. Температура воздуха 5 августа ожидается до + 36 градусов, что выше климатической нормы на 7 градусов. Спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности – 4 класс горимости в лесном фонде.



Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области рекомендует жителям поселений, где есть задымление, сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс. Также рекомендуется проводить в помещениях занятия спортом, сообщает пресс-служба курганского губернатора.



Как сообщал «Новый День», в регионе из-за погодных условий и серии лесных пожаров с 4 по 17 августа введен запрет на посещение лесов.

Курган, Дарья Котова

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