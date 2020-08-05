Жителям Зауралья, пострадавшим от пандемии Covid-19, раздают телят и поросят

Жители Курганской области в качестве меры поддержки от областных властей уже получили 476 поросят и 143 теленка. Домашний скот бесплатно передают семьям, испытывающим материальные затруднения в период распространения коронавируса.

«Очень важно, что все животные приобретаются у наших местных фермеров и сельхозпредприятий. Это хорошее подспорье для них. Люди сами ездят выбирать себе будущих питомцев, а мы проверяем, в каких условиях животные будут содержаться», – отметила замдиректора Курганского центра семьи и помощи детям Ирина Казакова.

Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора, заявки на получение телят и поросят принимались до 1 июня. А до 1 октября 2020 года все семьи, чьи заявки были одобрены, получат эту меру поддержки.

Как сообщал «Новый День», это не единственная «коронавирусная» поддержка для курганцев. Пожилые люди, многодетные семьи и матери-одиночки также могли получить большой продуктовый набор стоимостью 3 тыс рублей.

«В категорию получателей продуктовых наборов стоимостью 3000 рублей (40 кг муки, 5 литров масла и 8 различных мясных консервов) попросил в первую очередь включить одиноких пенсионеров, получающих минимальную пенсию (более 6000 человек)», – ранее комментировал губернатор Вадим Шумков.

Как сообщал «Новый День», решение выдавать большие продуктовые наборы некоторым категориям курганцев было принято в мае. Средства на эти цели выделяются из областного бюджета. В каждый набор стоимостью 3000 рублей войдет 40 кг муки, 22,5 кг разных круп, 5 литров подсолнечного масла, 8 мясных консервов. К нуждающимся категориям было отнесено несколько тысяч человек.

Курган, и Дарья Котова

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