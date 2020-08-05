В Зауралье почти все новые случаи коронавируса приходятся на Курган

По состоянию на 5 августа в Курганской области выявлено 28 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 2 тыс 426.

Как сообщает оперативный штаб региона, из 28 новых случаев 23 зафиксированы в Кургане. Остальные инфицированные были выявлены Кетовском, Каргапольском и Целинном районах.Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 874 человека.

Санитарные врачи напоминают, что в регионе действует обязательный масочный режим. Также специалисты просят пожилых курганцев не рисковать своим здоровьем и по возможности избегать контактов.

Курган, Дарья Котова

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