В Курганской области малый бизнес покрыл 60% госзакупок

В Курганской области доля госзакупок с участием малого бизнеса увеличилась на 45,58%. Такие данные приводит региональный департамент экономического развития по итогам исследования. Оно проводилось по поручению курганского губернатора Вадима Шумкова.

По данным ведомства, более 60% госзакупок совершаются в регионе у малого бизнеса. Чаще всего на торги заявляются предприниматели из Белозерского, Каргопольского, Частоозерского, Шатровского и Щучанского районов.

Специалисты депэкономики Зауралья приводят статистику прошлых лет. Так, в 2010 году доля закупок, осуществляемых в Курганской области у субъектов малого предпринимательства, составляла 15,5%, в 2015 году – 42,35 %.

Как сообщал «Новый День», глава региона Шумков поставил своему кабмину задачу активно привлекать небольшие компании в сферу госконтрактов.

«Госконтракты для небольших предприятий – это стабильный заказчик, это возможность сохранить коллектив и пополнить оборотные средства. Для государства это налоговые поступления и рабочие места», – прокомментировал врио директора департамента экономического развития Владимир Ковалев.

Отметим, что согласно требованиям федерального закона о контрактной системе объём закупок у малого бизнеса должен составлять не менее 15 % совокупного годового объема закупок.

Курган, Дарья Котова

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