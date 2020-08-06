В Зауралье молодой мужчина изнасиловал 80-летнюю пенсионерку, но прежде избил ее лопатой

В Курганской области в суд передается дело, фигурантом которого стал 33-летний мужчина, изнасиловавший односельчанку 1940 года рождения.

Как сообщает 6 августа СУ СКР по Курганской области, 4 июня в Целинном районе обвиняемый проник в дом к 80-летней женщине. Он перелез через ворота. Мужчина был пьян. Напуганная пенсионерка стала звонить своим родственникам и просить о помощи. А злоумышленник в это время взял лопату и несколько раз ударил старушку по голове. «После чего совершил изнасилование последней», – добавили в региональном Следкоме.

Насильника задержали родственники пострадавшей, которые помчались к ней сразу после ее звонка. И до приезда полиции они удерживали мужчину в доме. Потерпевшей на месте была оказана первая медицинская помощь.

«На период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – резюмировали в региональном СУ СКР.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ. Помимо изнасилования жителю Зауралья предъявлены обвинения по ст. ст.139 (незаконное проникновение в жилище) и ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Курган, Целинный район, Дарья Котова

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