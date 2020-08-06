Жительницу Кургана оштрафовали за нарушение самоизоляции: решила настроить телевизор

В Кургане суд оштрафовал жительницу города, которая была обязана соблюдать режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.

«Женщине управлением Роспотребнадзора было выдано постановление о 14-дневной изоляции. В этот период она пригласила домой мастера для наладки работы телевизора», – уточнили в оперативном штабе региона.

Горожанка совершила административное правонарушение. За то, что контактировала с посторонними, суд ее оштрафовал на 20 тыс рублей. Решение суда вступило в силу.

Курган, Дарья Котова

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