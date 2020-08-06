Жительницу Кургана оштрафовали за нарушение самоизоляции: решила настроить телевизор

В Кургане суд оштрафовал жительницу города, которая была обязана соблюдать режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.
«Женщине управлением Роспотребнадзора было выдано постановление о 14-дневной изоляции. В этот период она пригласила домой мастера для наладки работы телевизора», – уточнили в оперативном штабе региона.
Горожанка совершила административное правонарушение. За то, что контактировала с посторонними, суд ее оштрафовал на 20 тыс рублей. Решение суда вступило в силу.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 06.08.20
В Зауралье молодой мужчина изнасиловал 80-летнюю пенсионерку, но прежде избил ее лопатой. / В Курганской области малый бизнес покрыл 60% госзакупок. / В Зауралье почти все новые случаи коронавируса приходятся на Курган. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube