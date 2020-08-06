В Курганской области снижается заболеваемость по коронавирусу

В Курганской области на 6 августа выявлено 24 новых случая Covid-19. Это самый маленький суточный прирост за неделю.

Как уточняет оперативный штаб региона, в Кургане 14 вновь инфицированных. Остальные заболевшие проживают в Каргапольском, Варгашинском, Шумихинском, Щучанском и Кетовском районах.

С начала пандемии в Зауралье коронавирус подтверждался 2 тыс 450 раз. Сейчас под наблюдением медиков и на самоизоляции находятся 866 человек.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 06.08.20

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