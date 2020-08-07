В Зауралье за день произошло три ДТП с мотоциклистами: один сбил ребенка, второй был пьян, третий – без прав

В Курганской области 6 августа произошло три ДТП с участием мотоциклистов. В одном из них пострадала 8-летняя девочка.

Как сообщает управление ГИБДД, мотоциклист сбил ребенка в Кургане. Девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода из-за припаркованных автомобилей. Ей назначено амбулаторное лечение.

В этот же день в Шадринске женщина-водитель 1989 года рождения на автомобиле ДЭУ нарушила правила и не уступила дорогу водителю мотоцикла Хонда, у которого было преимущественное право проезда.

«В результате происшествия молодой человек с травмами госпитализирован в ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи». Следует отметить, что мотоциклист не имел права управления транспортным средством, также водителем не исполнялись требования по страхованию автогражданской ответственности», – уточнили в региональном управлении ГИБДД.

А в городе Шумихе 42-летний водитель автомобиля ВАЗ допустил столкновение с мопедом под управлением 32-летнего жителя города. «Водительского удостоверения у водителя мопеда не имелось, во время движения мотошлем не использовался, кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия водитель двухколесного транспортного средства получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Водитель автомобиля в ДТП не пострадал», – отметили автоинспекторы.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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