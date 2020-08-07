Еще 21 человек заразился коронавирусом в Курганской области

В Курганской области продолжает снижаться уровень заболеваемости коронавирусом. 7 августа в регионе подтвержден 21 новый случай COVID-19. Это, напомним, меньше, чем накануне: 6 августа было 24 заболевших.

Половина инфицированных – жители Кургана. Остальные новые случаи зафиксированы в Далматовском, Куртамышском, Сафакулевском, Шатровском и в Щучанском районах. Об этом 7 августа сообщает оперативный штаб региона.

Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 2 тыс 471. Сейчас почти 900 человек находятся под наблюдением медиков.

В Курганской области по-прежнему действует режим повышенной готовности. Также в регионе введен обязательный масочный режим.

Курган, Дарья Котова

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