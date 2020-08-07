В Зауралье пьяный отец изнасиловал малолетнюю дочь

В Курганской области суд вынес приговор 39-летнему жителю Каргапольского района, который изнасиловал свою дочь. Насильник отправится в колонию строго режима на 13 лет.

Как сообщает 7 августа СУ СКР Курганской области, год назад, в августе 2019 года, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал дочь. Девочке в тот момент было 13 лет. «О произошедшем стало известно при посещении девочкой гинеколога, после чего о совершенном в отношении нее отцом половом преступлении она рассказала инспектору ПДН», – уточнили в региональном Следкоме.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 131 УК РФ (половое сношение с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

«Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый в ходе предварительного следствия не признал, настаивая на том, что его оговаривают», – уточняют в СУ СКР региона. До суда мужчина находился под арестом: его отправили в СИЗО.

Курган, Каргапольский район, Дарья Котова

Курган, Каргапольский район. Другие новости 07.08.20

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