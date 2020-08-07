Жителям Курганской области на льготных условиях раздадут молочных коров

Для жителей Курганской области запускается новый проект, направленный на развитие личных подсобны хозяйств и мини-ферм. Зауральцы уже осенью смогут приобрести молочных коров за 30% от их стоимости. Остальное – 70%, покроет региональный бюджет. Об этом 7 августа заявил курганский губернатор Вадим Шумков во время проведения совета по АПК.

Как уточнил глава региона, новая мера поддержка поможет обеспечить селян работой. Также это позволит увеличить производство молока. По итогам 2019 года область не обеспечивала себя такой продукцией полностью, лишь на 89 %.

Помимо этого Шумков привел еще один аргумент: средние фермы и товаропроизводители смогут покупать у населения молоко для его дальнейшей переработки. По данным департамента АПК, в Курганской области переработку молока осуществляют 5 промышленных предприятий и 11 цехов. При этом лишь 50 процентов сырья предоставляют местные хозяйства.

«Предлагается с 1 октября начать выдачу всем желающим молочных животных. Условие – софинансирование 70 на 30. Параллельно предлагаю молочным кооперативам и региональному департаменту АПК отстроить систему, которая позволит собирать это молоко. А мы поможем кооперативам с оборудованием – молоковозами, чтобы довезти молоко свежим. До 1 сентября путем подворового обхода устанавливаем количество семей, которые готовы брать животных. Затем муниципальные главы проверяют условия содержания животных в домах желающих. И с 1 октября запускаем проект», – прокомментировал губернатор Шумков.

Участники совещания по развитию АПК обсудили и ситуацию, сложившуюся в молочной отрасли региона. В 2019 году инвестиции в отрасль резко выросли и составили 297,8 млн рублей. Деньги вкладывались за счет программ поддержки аграриев, которые инициировал Вадим Шумков. Это мини-займы и разнообразные субсидии (на покупку оборудования, на содержание коров, на создание и модернизацию животноводческих комплексов, на приобретение молодняка, на техперевооружение), а также гранты для сельхозпроизводителей.

Курган, Дарья Котова

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